«Ростов» — «Рубин»: гости сравняли счет

«Рубин» сравнял счет в матче 4-го тура чемпионата России против «Ростова».

На 62-й минуте форвард казанской команды Мирлинд Даку реализовал пенальти. Для 26-летнего футболиста это третий гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Счет в матче стал 1:1. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.