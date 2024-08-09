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«Ростов» — «Рубин»: гости сравняли счет

Алина Савинова
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«Рубин» сравнял счет в матче 4-го тура чемпионата России против «Ростова».

На 62-й минуте форвард казанской команды Мирлинд Даку реализовал пенальти. Для 26-летнего футболиста это третий гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Счет в матче стал 1:1. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Рубин

Футбол
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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