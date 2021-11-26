«Ростов» решил не продлевать контракт с полузащитником Мамаевым
«Ростов» не будет продлевать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Соглашение игрока истекает в конце 2021 года, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, 33-летний футболист занимается поиском новой команды. В «Ростове» он выступал с сентября 2019 года. Всего за команду он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола.
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает 11-е место, набрав 17 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-ne-prodlit-kontrakt-s-mamaevy-m-igrok-ishhet-komandu/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю