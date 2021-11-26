РФС отстранил гендиректора «Тамбова» от деятельности связанной с футболом на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на три года запретил генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщает сайт РФС.

Кроме этого КДК РФС выделил в отдельное производство дело бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

«В соответствии с частью 1 статьи 124.3 Дисциплинарного регламента РФС за совершение руководством ФК «Тамбов» г. Тамбов недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Тамбов» г. Тамбов профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Коноваловой О.Ю. на 3 (Три) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Выделить в отдельное производство дело в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» г. Тамбов Худякова П.Б. и назначить заседание по данному делу на 10 декабря 2021 года», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова, подозреваемого в мошенничестве.

Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам мошенничества, в том числе с использованием служебного положения и в составе организованной преступной группы.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба «Тамбов», который при нем дебютировал в РПЛ. В январе 2021 года руководство «Тамбова» подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом.