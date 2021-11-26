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«Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче молодежных команд

16:56

«Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Сочинцы выиграли со счетом 2:0.

М-Лига

17-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы: Амиралиев, 33 (1:0). Ямангулов, 85 (2:0).

Судья: Прокопов (Ярославль).

26 ноября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле)».

«Спартак — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 2:0 (2:0)

Голы: Пилипенко, 15 (1:0). Кутателадзе, 37 (2:0).

Судья: Чичилян (Бронницы).

26 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Попов, 45+1 (0:1). Попов, 76 (1:1).

Судья: Четкин (Омск).

26 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 5:2 (3:1)

Голы: Фаттахов, 14 (0:1). Евсютин, 24 (1:1). Багринцев, 32 (2:1). Евсютин, 34 (3:1). Ермаков, 59 (4:1). Казаков, 63 (5:1). Меликян, 76 (5:2).

Судья: Голов (Омск).

26 ноября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Динамо — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 4:1 (2:0)

Голы: Бабаев, 5 (1:0). Лепехин, 11 (2:0). Жуковский, 70 (3:0). Павлюк, 73 (3:1). Беликов, 81 (4:1).

Удаление: Железнов (Академия им. Коноплева), 64.

Судья: Привалов (Сочи).

26 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Иван Шитик все материалы автора

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