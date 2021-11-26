«Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче молодежных команд
«Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Сочинцы выиграли со счетом 2:0.
М-Лига
17-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 2:0 (1:0)
Голы: Амиралиев, 33 (1:0). Ямангулов, 85 (2:0).
Судья: Прокопов (Ярославль).
26 ноября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле)».
«Спартак — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 2:0 (2:0)
Голы: Пилипенко, 15 (1:0). Кутателадзе, 37 (2:0).
Судья: Чичилян (Бронницы).
26 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Попов, 45+1 (0:1). Попов, 76 (1:1).
Судья: Четкин (Омск).
26 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 5:2 (3:1)
Голы: Фаттахов, 14 (0:1). Евсютин, 24 (1:1). Багринцев, 32 (2:1). Евсютин, 34 (3:1). Ермаков, 59 (4:1). Казаков, 63 (5:1). Меликян, 76 (5:2).
Судья: Голов (Омск).
26 ноября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«Динамо — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 4:1 (2:0)
Голы: Бабаев, 5 (1:0). Лепехин, 11 (2:0). Жуковский, 70 (3:0). Павлюк, 73 (3:1). Беликов, 81 (4:1).
Удаление: Железнов (Академия им. Коноплева), 64.
Судья: Привалов (Сочи).
26 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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