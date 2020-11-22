«Ростов» после победы над «Рубином» напомнил о Карпине в розовом парике «под Байрамяна»
23:08
«Ростов» в официальном Instagram-аккаунте выложил архивное фото главного тренера Валерия Карпина в розовом клоунском парике. «Додумывайте сами», — прокомментировала снимок пресс-служба дончан.
«Что тут думать, Хорика надол красить», — откликнулся сам Карпин.
Специалист, очевидно, имел в виду обладателя похожей шевелюры Хорена Байрамяна, который в сегодняшней игре с «Рубином» (2:0) оформил дубль.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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