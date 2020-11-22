«Ростов» после победы над «Рубином» напомнил о Карпине в розовом парике «под Байрамяна»

«Ростов» в официальном Instagram-аккаунте выложил архивное фото главного тренера Валерия Карпина в розовом клоунском парике. «Додумывайте сами», — прокомментировала снимок пресс-служба дончан.

«Что тут думать, Хорика надол красить», — откликнулся сам Карпин.

Специалист, очевидно, имел в виду обладателя похожей шевелюры Хорена Байрамяна, который в сегодняшней игре с «Рубином» (2:0) оформил дубль.