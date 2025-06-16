«Ростов» подтвердил трансфер Осипенко в «Динамо»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил переход центрального защитника Максима Осипенко в «Динамо».

«Ростов» готовится к сезону-2025/26, трансферы будут — как на вход, так и на выход. Максим Осипенко и Николай Комличенко провели с нами долгое время и внесли свой вклад в развитие «Ростова», за что им огромное спасибо. Мы сейчас ведем переговоры как с российскими игроками, так и с иностранцами. С кем-то в более продвинутой стадии находимся, с кем-то еще нужно уладить детали», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

Арутюнянц также заявил, что не может комментировать цифры, но подчеркнул, что сумма трансфера Осипенко больше 1,5 миллионов евро и вполне устраивает клуб.

В минувшем сезоне РПЛ 31-летний Осипенко сыграл в 30 матчах, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 5 миллионов евро.