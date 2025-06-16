«Краснодар» подписал защитника «Черноморца» Стежко

Центральный защитник Виталий Стежко перешел в «Краснодар» из «Черноморца». Клуб подписал с ним контракт до конца сезона-2027/28.

«Виталик, добро пожаловать домой! Главное о Виталии: он выпускник нашей клубной академии и самый ценный игрок «лучшей лиги мира» прошлого сезона. Рады видеть», — говорится в Telegram-канале клуба.

В прошлом сезоне 28-летний Стежко сыграл в 30 матчах первой лиги, забив два гола и сделав одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.