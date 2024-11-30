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«Ростов» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» встретится с «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ в субботу, 30 ноября. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги ростовский клуб набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с 16-ю баллами идет на девятой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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