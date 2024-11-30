Юран отреагировал на новость о возможном назначении в «Химки»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера «Химок».

«Я пока ничего не хочу комментировать», — сказал Юран «СЭ».

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.

После 16 туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.