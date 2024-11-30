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Сегодня, 10:27

Юран отреагировал на новость о возможном назначении в «Химки»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера «Химок».

«Я пока ничего не хочу комментировать», — сказал Юран «СЭ».

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.

После 16 туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Сергей Юран
ФК Химки
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«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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