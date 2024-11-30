Юран отреагировал на новость о возможном назначении в «Химки»
Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера «Химок».
«Я пока ничего не хочу комментировать», — сказал Юран «СЭ».
Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.
После 16 туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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