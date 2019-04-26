"Ростов" вылетел в Махачкалу на матч 26-го тура чемпионата России против "Анжи", информирует официальный Твиттер желто-синих. Встреча пройдет 27 апреля, начало – в 16.40 (мск).
"Ростов" с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Анжи" с 19 баллами располагается на 15-й строчке.
⚽️👊🏻💪🏼
Отправляемся в Махачкалу на #АнжиРостов pic.twitter.com/bibZcyesHx
– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 апреля 2019 г.
⚽️👊🏻💪🏼
Отправляемся в Махачкалу на #АнжиРостов pic.twitter.com/bibZcyesHx
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