«Ростов» оценивает Голенкова в 8 миллионов евро
Как стало известно «СЭ», «Ростов» готов обсуждать уход форварда Егора Голенкова, если потенциальный покупатель согласится заплатить 8 миллионов евро.
Такие условия были озвучены ряду российских клубов, которые узнавали статус 25-летнего нападающего.
На российских футболистов «Ростова» (Голенков, Глебов, Щетинин, Осипенко) летом высокий спрос, однако клуб если и готов расставаться с лидерами, то только при очень крупных предложениях.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0
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