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Сегодня, 09:40

«Ростов» оценивает Голенкова в 8 миллионов евро

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Егор Голенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Ростов» готов обсуждать уход форварда Егора Голенкова, если потенциальный покупатель согласится заплатить 8 миллионов евро.

Такие условия были озвучены ряду российских клубов, которые узнавали статус 25-летнего нападающего.

На российских футболистов «Ростова» (Голенков, Глебов, Щетинин, Осипенко) летом высокий спрос, однако клуб если и готов расставаться с лидерами, то только при очень крупных предложениях.

РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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