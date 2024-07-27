«Ростов» оценивает Голенкова в 8 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Ростов» готов обсуждать уход форварда Егора Голенкова, если потенциальный покупатель согласится заплатить 8 миллионов евро.

Такие условия были озвучены ряду российских клубов, которые узнавали статус 25-летнего нападающего.

На российских футболистов «Ростова» (Голенков, Глебов, Щетинин, Осипенко) летом высокий спрос, однако клуб если и готов расставаться с лидерами, то только при очень крупных предложениях.