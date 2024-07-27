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Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала трансфер в московский клуб 37-летнего голкипера Александра Довбни.

«Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в «Спартак». Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит как минимум», — цитирует Салихову Sport24.

Она также задалась вопросом о том, чему Довбня сможет научить Селихова и Максименко.

«За сколько планируют перепродать и кому?» — добавила Салихова.

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
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