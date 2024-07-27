Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала трансфер в московский клуб 37-летнего голкипера Александра Довбни.

«Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в «Спартак». Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит как минимум», — цитирует Салихову Sport24.

Она также задалась вопросом о том, чему Довбня сможет научить Селихова и Максименко.

«За сколько планируют перепродать и кому?» — добавила Салихова.

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года.