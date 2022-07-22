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Чалов: «Золотой актив»? Вынес только позитив: L'One песню записал, а я хет-трик оформил»

Чалов вспомнил про критику со стороны Черчесова
Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к критике со стороны Станислава Черчесова.

— Давай вернемся на пару лет назад, когда Станислав Черчесов сказал про «золотой актив». Тогда ты говорил, что не хочешь это комментировать. Очевидно, потому что Черчесов тренировал сборную. Что ты думаешь о той ситуации сейчас?

— Ничего не поменялось. Считаю, у каждого человека может быть свое мнение. А у каждого тренера — свое виденье игры. Совершенно точно я на это не обиделся. Хоть и не согласен. Но никакой обиды точно нет. Возможно, он хотел через свою интерпретацию таким образом подстегнуть. Но я из этого, наоборот, вынес только позитив. Потом же вышла песня у L'One. А я хет-трик оформил — прямо как в песне!

— Все тренеры в твоей карьере тебя хвалили. Черчесов был первым, кто публично тебя раскритиковал.

— Опять же, у каждого свое видение игры, футболистов. Я всегда выкладываюсь на сто процентов. Всегда отдаюсь тренировочному процессу, игре.

— Просто это не было спонтанной эмоцией: ты много забивал, а он тебя не вызывал. И говорил не под запись: «Что вы меня спрашиваете про Чалова? Вы же видите, он забивает «Уралу» и «Уфе».

— Ну, хорошо. А потом я забил «Реалу», но ничего не поменялось... Давайте так: все что не делается — все к лучшему, а там время покажет.

 
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