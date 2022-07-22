Чалов: «Золотой актив»? Вынес только позитив: L'One песню записал, а я хет-трик оформил»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к критике со стороны Станислава Черчесова.
— Давай вернемся на пару лет назад, когда Станислав Черчесов сказал про «золотой актив». Тогда ты говорил, что не хочешь это комментировать. Очевидно, потому что Черчесов тренировал сборную. Что ты думаешь о той ситуации сейчас?
— Ничего не поменялось. Считаю, у каждого человека может быть свое мнение. А у каждого тренера — свое виденье игры. Совершенно точно я на это не обиделся. Хоть и не согласен. Но никакой обиды точно нет. Возможно, он хотел через свою интерпретацию таким образом подстегнуть. Но я из этого, наоборот, вынес только позитив. Потом же вышла песня у L'One. А я хет-трик оформил — прямо как в песне!
— Все тренеры в твоей карьере тебя хвалили. Черчесов был первым, кто публично тебя раскритиковал.
— Опять же, у каждого свое видение игры, футболистов. Я всегда выкладываюсь на сто процентов. Всегда отдаюсь тренировочному процессу, игре.
— Просто это не было спонтанной эмоцией: ты много забивал, а он тебя не вызывал. И говорил не под запись: «Что вы меня спрашиваете про Чалова? Вы же видите, он забивает «Уралу» и «Уфе».
— Ну, хорошо. А потом я забил «Реалу», но ничего не поменялось... Давайте так: все что не делается — все к лучшему, а там время покажет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1