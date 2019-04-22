16:26 | Футбол — РПЛ

"Ростов" недоволен судейством. Клуб указал на грубые ошибки арбитров

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"Ростов" в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте" опубликовал видео, в котором указал на грубые ошибки бригады арбитров под руководством Михаила Вилкова во время матча 24-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:3).

Футбольный клуб "Ростов" обращает внимание департамента судейства и инспектирования РФС на грубые результативные ошибки судьи в матче 24-тура "Оренбург" - "Ростов", - говорится в заявлении. - Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилами – из положения "вне игры", что несомненно повлияло на итоговый результат матча. 

Футбольный клуб "Ростов" рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи Чемпионата и Кубка России по футболу при честном, объективном и грамотном судействе.

 

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Оренбург - Ростов

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