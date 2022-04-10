Видео голов матча РПЛ «Ростов» — «Локомотив»

«Ростов» победил «Локомотив» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко с пенальти. У «Локомотива» единственный мяч с пенальти забил Вильсон Изидор.

33-я минута: гол Щетинина

43-я минута: гол Осипенко

70-я минута: гол Комличенко