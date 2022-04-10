«Ростов» — «Локомотив»: Изидор забил мяч с пенальти
Нападающий «Локомотива» Изидор забил в пятом матче РПЛ подряд
«Ростов» встречается с «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
На 81-й минуте игры забитым мячом с пенальти отметился нападающий гостей Вильсон Изидор.
Таким образом, Изидор отметился голом в пятом матче РПЛ подряд.
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