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«Ростов» — «Локомотив»: Осипенко забил второй мяч хозяев в матче

Защитник «Ростова» Осипенко забил в матче РПЛ с «Локомотивом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ростов» встречается с «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

На 43-й минуте игры забитым мячом отметился защитник хозяев Максим Осипенко.

Таким образом, счет стал 2:0 в пользу «Ростова».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Максим Осипенко
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