«Ростов» — «Локомотив»: Полоз довел преимущество хозяев до крупного

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз отличился в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

Для форварда этого гол стал 11-м в сезоне.

Напомним, что в первом тайме арбитр удалил полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна.