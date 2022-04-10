«Ростов» — «Локомотив»: Комличенко забил мяч с пенальти
Нападающий «Ростова» Комличенко забил мяч с пенальти в матче РПЛ с «Локомотивом»
«Ростов» встречается с «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
На 70-й минуте игры нападающий хозяев Николай Комличенко забил мяч с пенальти.
Таким образом, счет стал 4:0 в пользу «Ростова».
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