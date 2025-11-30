«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов», Комличенко забил бывшей команде

«Локомотив» в гостях одержал победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник гостей Дмитрий Баринов. На 20-й минуте ростовчане отыгрались благодаря голу Ильи Вахании.

На 41-й минуте Вахания сыграл рукой в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Николай Комличенко, который перед началом сезона перешел в «Локомотив» из «Ростова»

Окончательный счет на 77-й минуте установил защитник железнодорожников Жерзино Ньямси.

В концовке хозяева могли отыграть один мяч, но Антон Митрюшкин отразил удар Алексея Миронова с пенальти.

«Локомотив» с 34 очками поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Балтику» и «Зенит», но у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

«Ростов» идет десятым в турнирной таблице — 18 очков,