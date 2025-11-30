«Ростов» — «Локомотив»: Миронов не реализовал пенальти

«Ростов» не сумел реализовать пенальти в матче против «Локомотива» 17-м туре РПЛ — 1:3.

На 90+2-й минуте не забил полузащитник ростовчан Алексей Миронов — мяч поймал голкипер гостей Антон Митрюшкин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.