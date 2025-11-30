«Ростов» — «Локомотив»: Миронов не реализовал пенальти
«Ростов» не сумел реализовать пенальти в матче против «Локомотива» 17-м туре РПЛ — 1:3.
На 90+2-й минуте не забил полузащитник ростовчан Алексей Миронов — мяч поймал голкипер гостей Антон Митрюшкин.
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|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
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|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
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|8
|4
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|
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|
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|
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|
15
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|
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|9
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
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|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
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|1
|0
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