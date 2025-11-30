«Ростов» — «Локомотив»: видео голов матча

«Ростов» дома уступил «Локомотиву» в матче 17-го тура РПЛ — 1:3.

В первом тайме у хозяев забил Илья Вахания, у гостей отличились Дмитрий Баринов и Николай Комличенко.

Во втором тайме у железнодорожников забил Жерзиньо Ньямси.

3-я минута. Баринов — 0:1

20-я минута. Вахания — 1:1

41-я минута. Комличенко — 1:2

78-я минута. Ньямси — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».