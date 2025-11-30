«Ростов» — «Локомотив»: Комличенко забил бывшей команде и вывел гостей вперед

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Ростова» в 17-м туре РПЛ — 2:1.

На 42-й минуте Николай Комличенко реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку защитника ростовчан Ильи Вахании.

Перед началом сезона Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова», за который выступал с 2021 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.