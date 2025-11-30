«Ахмат» — «Динамо»: бело-голубые ведут в счете после первого тайма

Московское «Динамо» обыгрывает «Ахмат» по итогам первого тайма матча 17-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 26-й минуте с передачи Николаса Маричаля забил Муми Нгамале.

В первом тайме на счету бело-голубых 3 удара в створ, у грозненцев — 2 таких удара.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».