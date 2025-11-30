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«Ахмат» — «Динамо»: бело-голубые ведут в счете после первого тайма

Алина Савинова

Московское «Динамо» обыгрывает «Ахмат» по итогам первого тайма матча 17-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 26-й минуте с передачи Николаса Маричаля забил Муми Нгамале.

В первом тайме на счету бело-голубых 3 удара в створ, у грозненцев — 2 таких удара.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.
30 ноября 2025, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Динамо

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
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П
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Спартак

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Крылья Советов

 3
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