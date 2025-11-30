Бабаев о решении швейцарского суда отклонить апелляцию ЦСКА по делу Влашича: «Привыкли, что присутствует политический аспект»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию армейцев по делу экс-полузащитника команды Николы Влашича.

Ранее издание «РИА Новости Спорт» сообщило, что суд возложил на истца судебные издержки в размере 31 тысячи швейцарских франков и обязал его выплатить ответчику компенсацию в размере 36 тысяч в качестве возмещения расходов.

— К сожалению, отчасти данное решение было ожидаемым, — начал Бабаев. — Мы давно привыкли, что присутствует политический аспект при рассмотрении данного вопроса. Удивляет, что дважды ФИФА вставала на сторону ЦСКА, но это почему-то не является аргументом для CAS и Арбитражного суда Швейцарии. Тем не менее, по второму траншу мы точно также будем требовать оплаты, не собираемся опускать руки. Уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует.

— А куда дальше пойдет ЦСКА после отказа Арбитражного суда Швейцарии?

— Есть определенные внутренние механизмы. Мы будем обосновывать, что у англичан есть возможность заплатить. Будем обращаться напрямую в «Вест Хэм». Делать все возможное в данной ситуации, — сказал Бабаев «СЭ».

В ноябре ЦСКА сообщил, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года по третьему траншу за трансфер Влашича.

Влашич выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. За это время на его счету 108 матчей за красно-синих во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 21 результативной передачей. В августе 2021-го он перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.