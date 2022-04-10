Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»

Жиго заявил, что не симулировал в моменте с голом «Арсенала»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) прокомментировал эпизод с не засчитанным голом соперника.

На 26-й минуте Урош Радакович вывел гостей вперед, однако после просмотра видеоповтора судьи увидели фол в атаке.

- Я не симулировал. Почему? Это сто процентов не гол. Это футбол.