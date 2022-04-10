Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»
Жиго заявил, что не симулировал в моменте с голом «Арсенала»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) прокомментировал эпизод с не засчитанным голом соперника.
На 26-й минуте Урош Радакович вывел гостей вперед, однако после просмотра видеоповтора судьи увидели фол в атаке.
- Я не симулировал. Почему? Это сто процентов не гол. Это футбол.
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|
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|4
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|43
|
4
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|24
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|42
|
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|6
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|
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|37
|
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|
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|2
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|
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|8
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|
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|7
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|
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|5
|9
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|26-41
|24
|
14
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|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
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|
16
|Арсенал
|24
|5
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|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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