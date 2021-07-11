В «Сочи» не переживают после разгромного поражения «Спартаку»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что матч первого тура Кубка Матч Премьер против «Спартака» (0:4) показал, над чем команде нужно работать, чтобы хорошо выступить в новом сезоне РПЛ и Лиге конференций.

«Сейчас идет подготовка. Тренировочный процесс так выстроен, чтобы команда подошла к началу чемпионата в оптимальной форме. Любая игра информативна и показывает места, над которыми еще нужно работать. Нет никакого волнения, мы готовимся и настраиваемся на начало и РПЛ, и Лиги конференций», — приводит ТАСС слова Рубашко.

26 июля в 1-м туре РПЛ сочинцы сыграют с «Нижним Новгородом». Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Сочи» встретится с командой «Кешля» из Азербайджана.