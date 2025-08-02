Макгиди назвал простым вопрос о самой популярной команде России

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде России.

«Для меня ответ на этот вопрос простой — «Спартак»! Я играл за этот клуб, а также за самую успешную команду в истории российского футбола. Вдобавок, у «Спартака» самые страстные фанаты», — сказал Макгиди «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.