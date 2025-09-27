«Локомотив» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 27 сентября

«Локомотив» и «Рубин» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября, 16:30. РЖД Арена (Москва)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

После 9 туров чемпионата России железнодорожники набрали 17 очков и занимают четвертое место в таблице, у казанцев — 15 очков и седьмая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.