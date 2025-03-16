Канчельскис — о Зделаре: «В ЦСКА не блистал, но и не выпадал»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» высказал мнение об игре сербского новичка «Зенита» Саши Зделара.

— Кто в воскресенье у «Зенита» заменит Вендела?

— Варианта три — Зделар, Дркушич или Горшков. Мне кажется, Семак с первых минут выпустит серба, который на пару с Барриосом может забетонировать опорную зону.

— Кстати! Многие до сих пор ломают голову, зачем «Зениту» вдруг понадобился Зделар. Вы понимаете?

— Вот в воскресенье и увидим. В ЦСКА Зделар не блистал, но и не выпадал. Классический опорный хав: отобрал — отдал ближнему. Каких-то обостряющих передач в его исполнении не припомню.

29-летний Зделар после перехода из ЦСКА 20 февраля провел за «Зенит» два матча.