«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Краснодаром» в 10-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Чистяков, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Прохин, Семенчук, Игнатов, Лангович, Аджаса, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров, Голенков.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Ленини, Сперцян, Виктор Са, Перрен, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Гонсалес, Стежко, Пальцев, Кривцов, Батчи, Козлов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.