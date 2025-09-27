«Локомотив» — «Рубин»: гол Шабанхаджая отменили из-за офсайда

Гол «Рубина» отменили в матче против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ.

На 84-й минуте отличился Дардан Шабанхаджай. После подсказки ВАР арбитр Ян Бобровский объявил об отмене взятия ворот из-за положения вне игры.