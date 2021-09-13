«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Ростовом»

«Ростов» принимал «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Автором первого гола, а точнее автогола, стал защитник «быков» Урош Спаич, который в первом тайме поразил собственные ворота.

Через несколько минут положение «Краснодара» стало еще хуже: вторую желтую карточку получил полузащитник Гжегож Крыховяк.

И все же в первом тайме «быки» имели шанс сравнять счет, однако хавбек Реми Кабелла умудрился пробить мимо ворот с пенальти.

«Краснодар» смог спастись во второй тайме: полузащитник Эдуард Сперцян реализовал свой шанс.

«Краснодар» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. У «Ростова» стало 6 очков (10-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:1 (1:0)

Голы: Спаич, 29 — в свои ворота (1:0). Сперцян, 65 (1:1).

Нереализованный пенальти: Кабелла, 42 (мимо)

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Лангович, Альмквист, Комличенко (Соу, 75), Сухомлинов (Гигович, 80).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Корнюшин, Ионов (Стоцкий, 89), Газинский (Кривцов, 65), Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Классон, Кайо, Кордоба (Сперцян, 33).

Предупреждения: Сухомлинов, 6. Крыховяк, 6. Альмквист, 41. Комличенко, 44. Газинский, 51. Лангович, 70. Ильин, 90+4.

Удаление: Крыховяк, 30.

Судьи: Матюнин (Москва). Хатуев (Грозный), Ковалев (Реутов).

ВАР: Карасев (Москва). Данченко (Уфа).

13 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».