«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Ростовом»
«Ростов» принимал «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Автором первого гола, а точнее автогола, стал защитник «быков» Урош Спаич, который в первом тайме поразил собственные ворота.
Через несколько минут положение «Краснодара» стало еще хуже: вторую желтую карточку получил полузащитник Гжегож Крыховяк.
И все же в первом тайме «быки» имели шанс сравнять счет, однако хавбек Реми Кабелла умудрился пробить мимо ворот с пенальти.
«Краснодар» смог спастись во второй тайме: полузащитник Эдуард Сперцян реализовал свой шанс.
«Краснодар» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. У «Ростова» стало 6 очков (10-е место).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:1 (1:0)
Голы: Спаич, 29 — в свои ворота (1:0). Сперцян, 65 (1:1).
Нереализованный пенальти: Кабелла, 42 (мимо)
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Лангович, Альмквист, Комличенко (Соу, 75), Сухомлинов (Гигович, 80).
«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Корнюшин, Ионов (Стоцкий, 89), Газинский (Кривцов, 65), Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Классон, Кайо, Кордоба (Сперцян, 33).
Предупреждения: Сухомлинов, 6. Крыховяк, 6. Альмквист, 41. Комличенко, 44. Газинский, 51. Лангович, 70. Ильин, 90+4.
Удаление: Крыховяк, 30.
Судьи: Матюнин (Москва). Хатуев (Грозный), Ковалев (Реутов).
ВАР: Карасев (Москва). Данченко (Уфа).
13 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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