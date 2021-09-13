«Ростов» — «Краснодар»: Гончаренко получил желтую карточку
21:11
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».
В конце второго тайма он активно высказывал претензии судейской бригаде, за что получил предупреждение.
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