«Ростов» — «Краснодар», видео, голы, обзор, чемпионат России, 13 сентября 2021 года
21:28
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.
29-я минута: автогол Спаича
65-я минута: гол Сперцяна
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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