«Ростов» — «Химки»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Химки» на своем поле в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Роман Тугарев, форвард ростовчан Дмитрий Полоз упрочил преимущество команды на 17-й минуте. Единственный гол гостей забил Резиуан Мирзов на 90+5-й минуте.

«Ростов» благодаря победе поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России и обогнал «Спартак». У команды Валерия Карпина 38 очков в 29 играх. В последнем туре «Ростов» сыграет на выезде с ЦСКА.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 29 очками в 29 матчах. В последнем туре химчанам предстоит игра на своем поле со «Спартаком».