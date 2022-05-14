«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов» в Грозном

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» на своем поле в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил форвард хозяев Мохамед Конате.

«Ахмат» завершил матч в меньшинстве: на 56-й минуте вторую желтую карточку за фол в своей штрафной получил защитник хозяев Андрей Семенов. Главный судья встречи Алексей Амелин назначил пенальти в пользу «Крыльев Советов», который отразил вратарь грозненцев Гиорги Шелия.

«Ахмат» с 41 очком в 29 матчах вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» также 41 очко в 29 играх, однако самарцы уступают грозненцам по результатам очных встреч.