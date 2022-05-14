«Локомотив» — «Динамо»: видеообзор матча

«Динамо» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграло вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3.

Голы в составе бело-голубых забили Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин. В составе «Локо» отличились Тин Едвай, Ян Кухта и Джирано Керк.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи: