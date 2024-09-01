«Ростов» — «Факел»: воронежцы отыграли один мяч во втором тайме

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Нападающий «Факела» Владимир Ильин реализовал пенальти во втором тайме матча 7-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:2.

Ранее голы в этой встрече забили Николай Комличенко и Максим Осипенко.