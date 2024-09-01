«Ростов» — «Факел»: Роналдо забил третий гол хозяев

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо забил третий гол своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» — 3:1.

Ранее у дончан отличились Николай Комличенко и Максим Осипенко. Воронежцы ответили реализованным одиннадцатиметровым Владимира Ильина.