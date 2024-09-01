«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба сделал счет разгромным

«Краснодар» забил третий гол в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 3:0.

На 64-й минуте отличился нападающий «быков» Джон Кордоба, забив свой первый гол в сезоне.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.