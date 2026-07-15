Голы Роналдо и Мухина принесли «Ростову» волевую победу над «Факелом»

«Ростов» в товарищеском матче обыграл «Факел» — 2:1.

Воронежцы открыли счет на 5-й минуте. На 17-й минуте Роналдо сравнял счет, а на 33-й новичок «Ростова» Максим Мухин вывел свою команду вперед.

Товарищеский матч

«Ростов» — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (2:1)