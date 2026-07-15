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Сегодня, 20:07

Голы Роналдо и Мухина принесли «Ростову» волевую победу над «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ростов» в товарищеском матче обыграл «Факел» — 2:1.

Воронежцы открыли счет на 5-й минуте. На 17-й минуте Роналдо сравнял счет, а на 33-й новичок «Ростова» Максим Мухин вывел свою команду вперед.

Товарищеский матч

«Ростов» — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (2:1)

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Максим Мухин
Роналдо (Ростов)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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