Голы Роналдо и Мухина принесли «Ростову» волевую победу над «Факелом»
«Ростов» в товарищеском матче обыграл «Факел» — 2:1.
Воронежцы открыли счет на 5-й минуте. На 17-й минуте Роналдо сравнял счет, а на 33-й новичок «Ростова» Максим Мухин вывел свою команду вперед.
Товарищеский матч
«Ростов» — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (2:1)
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
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|0
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8
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9
|Ахмат
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10
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|0
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11
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|0
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
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|0
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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