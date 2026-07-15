Полузащитник «Спартака» Зорин пропустит до 5 месяцев из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин выбыл на длительный срок из-за повреждения, сообщила пресс-служба красно-белых.

22-летний футболист получил травму ахиллового сухожилия. Ему потребуется операция. Срок восстановления — до пяти месяцев.

«У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время — до пяти месяцев», — цитирует пресс-службу Metaratings.

Зорин является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности в активе полузащитника три забитых мяча и шесть голевых передач в 22 играх за команду.