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Полузащитник «Спартака» Зорин пропустит до 5 месяцев из-за травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин выбыл на длительный срок из-за повреждения, сообщила пресс-служба красно-белых.

22-летний футболист получил травму ахиллового сухожилия. Ему потребуется операция. Срок восстановления — до пяти месяцев.

«У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время — до пяти месяцев», — цитирует пресс-службу Metaratings.

Зорин является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности в активе полузащитника три забитых мяча и шесть голевых передач в 22 играх за команду.

Источник: Metaratings
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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 7
П
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Спартак

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