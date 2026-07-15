В «Родине» рассказали, что заплатили за Позо 1 миллион евро

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин назвал стоимость трансфера испанского полузащитника Икера Позо.

«Родина» 15 июля объявила о переходе 25-летнего воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити» из хорватской «Горицы». Футболист подписал трехлетний контракт с московским клубом.

«Трансферная цена Икера — один миллион евро. Для нас это очень много. Но с другой стороны, по меркам РПЛ это дешево и это гораздо меньше, чем стоит российский игрок подобного уровня», — приводит слова Зинина пресс-служба клуба.

«Родина» по итогам сезона-2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые в истории вышла в РПЛ. Команда проведет первый матч в Премьер-лиге 25 июля на выезде против «Спартака».