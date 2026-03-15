«Ростов» — «Динамо»: в ворота гостей не назначен пенальти

На 90+3-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (0:1) судья Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк в действия арбитра не вмешались.

В том моменте в штрафной площади бело-голубых неаккуратно сыграл их защитник Дмитрий Скопинцев: он поскользнулся и ударил ногой Антона Шамонина по правому голеностопу. Во всяком случае так это выглядело на одном из повторов — из-за ворот. Это фол, из-за которого нападающий ростовчан получил повреждение и не смог толком пробить по мячу.