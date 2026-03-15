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Судейство

«Ростов» — «Динамо»: в ворота гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Ян Бобровский.
Фото ФК «Ростов»

На 90+3-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (0:1) судья Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк в действия арбитра не вмешались.

В том моменте в штрафной площади бело-голубых неаккуратно сыграл их защитник Дмитрий Скопинцев: он поскользнулся и ударил ногой Антона Шамонина по правому голеностопу. Во всяком случае так это выглядело на одном из повторов — из-за ворот. Это фол, из-за которого нападающий ростовчан получил повреждение и не смог толком пробить по мячу.

Константин Тюкавин и&nbsp;Иван Комаров в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва) 14&nbsp;марта.У «Динамо» весной четыре из четырех. После трех разгромов рабочая победа в Ростове благодаря голу Тюкавина

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Ян Бобровский
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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