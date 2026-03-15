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15 марта, 15:20

Глава «Балтики» Мясников: «Не подумайте, что мы задрали нос, но победа над ЦСКА — не пир на весь мир»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях футболистов калининградской команды после победы над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Вы сказали, что танцев в раздевалке уже нет. То есть победа над ЦСКА и положение в таблице воспринимаются как должное?

— Не подумайте, что мы задрали нос. Я просто подчеркиваю, что это не безумная радость от шальной победы, а важная и тяжелая победа, но в числе прочих. Не рядовое празднование, но и не пир на весь мир. Это я отметил.

С точки зрения управления всей системой клуба для меня «Балтика» — это опыт, каждый день узнаю что-то новое, максимально погружен. Наша корпорация «Ростех» в том числе в лице генерального директора Сергея Викторовича Чемезова следит за успехами команды. Он позвонил после игры, мы обсудили происходящее.

Калининград — прекрасный город с отличными болельщиками. Обожаю приезжать сюда, стадион не смолкает ни на секунду. Поэтому нам хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а чтобы клуб был наверху всерьез и надолго.

Илья Мясников и&nbsp;Андрей Талалаев.«Балтика» привыкает к победам. Удаление Талалаева хотим опротестовать»

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре армейцы 21 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Динамо». «Балтика» в этот же день дома встретится с «Сочи».

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ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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