Глава «Балтики» Мясников: «Не подумайте, что мы задрали нос, но победа над ЦСКА — не пир на весь мир»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях футболистов калининградской команды после победы над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Вы сказали, что танцев в раздевалке уже нет. То есть победа над ЦСКА и положение в таблице воспринимаются как должное?

— Не подумайте, что мы задрали нос. Я просто подчеркиваю, что это не безумная радость от шальной победы, а важная и тяжелая победа, но в числе прочих. Не рядовое празднование, но и не пир на весь мир. Это я отметил.

С точки зрения управления всей системой клуба для меня «Балтика» — это опыт, каждый день узнаю что-то новое, максимально погружен. Наша корпорация «Ростех» в том числе в лице генерального директора Сергея Викторовича Чемезова следит за успехами команды. Он позвонил после игры, мы обсудили происходящее.

Калининград — прекрасный город с отличными болельщиками. Обожаю приезжать сюда, стадион не смолкает ни на секунду. Поэтому нам хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а чтобы клуб был наверху всерьез и надолго.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре армейцы 21 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Динамо». «Балтика» в этот же день дома встретится с «Сочи».

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