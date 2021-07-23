Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал автором гола в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Он сделал счет 2:0 в первом тайме в пользу москвичей.

После подачи углового мяч отскочил к нападающему, который с близкого расстояния отправил его в ворота.

Напомним, что перед стартовым свистком было объявлено, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России.