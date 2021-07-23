Матч «Локомотив» — «Арсенал» пройдет без зрителей
Пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте сообщила, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 состоится при пустых трибунах.
«Нашим приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба. В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей», — говорится в заявлении.
Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится завтра, 23 июля, на «Стадион «Локомотив» Москва». Начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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