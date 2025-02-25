«Ростов» — «Динамо»: дата и время начала матча 19-го тура РПЛ

«Ростов» на своем поле примет «Динамо» в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Ростов» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

По итогам 18-ти туров премьер-лиги ростовчане набрали 26 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 35 баллами располагаются на четвертой строчке чемпионата.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде