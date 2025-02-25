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25 февраля 2025, 21:34

Жена Карпина — о слухах, что ее муж может возглавить «Динамо»: «У Валеры есть место работы»

Ана Горшкова
Корреспондент

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина отреагировала на слухи о возможном приходе мужа в московское «Динамо».

«У Валеры есть место работы — сборная России. А в «Динамо» перешел Глебов, и это никак не связано с мужем», — приводит слова Дарьи Sport24.

Ранее Дарья Карпина опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию.

25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточиться на работе в сборной России.

Источник: Sport24
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Валерий Карпин
ФК Ростов
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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