Жена Карпина — о слухах, что ее муж может возглавить «Динамо»: «У Валеры есть место работы»
Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина отреагировала на слухи о возможном приходе мужа в московское «Динамо».
«У Валеры есть место работы — сборная России. А в «Динамо» перешел Глебов, и это никак не связано с мужем», — приводит слова Дарьи Sport24.
Ранее Дарья Карпина опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию.
25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточиться на работе в сборной России.
Источник: Sport24
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