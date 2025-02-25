Жена Карпина — о слухах, что ее муж может возглавить «Динамо»: «У Валеры есть место работы»

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина отреагировала на слухи о возможном приходе мужа в московское «Динамо».

«У Валеры есть место работы — сборная России. А в «Динамо» перешел Глебов, и это никак не связано с мужем», — приводит слова Дарьи Sport24.

Ранее Дарья Карпина опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию.

25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточиться на работе в сборной России.